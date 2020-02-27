2020-02-27T15:29:09+03:00
Происшествия

Мошенники предрекли ноябрянке смерть, чтобы выманить деньги

Мнимый доктор сообщил, что женщина не проживет до мая 2020 года
Анна Полякова
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Мошенники сообщили ноябрянке, что она умрет до мая 2020 года Фото: pixabay.comМошенники сообщили ноябрянке, что она умрет до мая 2020 года Фото: pixabay.com
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Мошенники шоковым методом пытались выманить крупную сумму денег у жительницы Ноябрьска. В полиции женщина рассказала, как ей предрекли скорую смерть, чтобы завладеть ее деньгами.

Ей позвонил неизвестный, который представился врачом диспансера. Он сообщил, что женщина неизлечимо больна и не проживет до мая 2020 года. При этом мнимый доктор рассказал, что ей может помочь вакцина стоимостью 123 тыс. рублей. Женщина ответила, что таких денег у нее нет. После этого разговор прекратился. Горожанка решила обратиться в правоохранительные органы.

Уголовное дело возбудили по двум статьям по «Покушение на совершение преступления» и «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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