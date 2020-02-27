Мошенники предрекли ноябрянке смерть, чтобы выманить деньги
Мошенники шоковым методом пытались выманить крупную сумму денег у жительницы Ноябрьска. В полиции женщина рассказала, как ей предрекли скорую смерть, чтобы завладеть ее деньгами.
Ей позвонил неизвестный, который представился врачом диспансера. Он сообщил, что женщина неизлечимо больна и не проживет до мая 2020 года. При этом мнимый доктор рассказал, что ей может помочь вакцина стоимостью 123 тыс. рублей. Женщина ответила, что таких денег у нее нет. После этого разговор прекратился. Горожанка решила обратиться в правоохранительные органы.
Уголовное дело возбудили по двум статьям по «Покушение на совершение преступления» и «Мошенничество», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU