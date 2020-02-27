2020-02-27T12:47:02+03:00
Экономика

Ямал вошёл в тройку лидеров рейтинга регионов «Полярный индекс»

За год регион поднялся до второго места
Анна Полякова
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Ямал вошёл в тройку лидеров рейтинга регионов «Полярный индекс» Фото: yanao.ruЯмал вошёл в тройку лидеров рейтинга регионов «Полярный индекс» Фото: yanao.ru
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Ямало-Ненецкий автономный округ вошёл в тройку лидеров рейтинга регионов «Полярный индекс». За год поднявшись на два пункта, арктический регион занял второе место. Рейтинг был представлен в Центре исследования экономических проблем развития Арктики МГУ. Его автором стал Проектный офис развития Арктики и экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

Эксперты отметили, что подобная положительная динамика в 2020 году есть только у Ненецкого АО, который, поднявшись также на два пункта, занял шестое место из девяти возможных. Первое место досталось Мурманской области. Третье – Республике Саха (Якутия), которая опустилась на один пункт.

«Полярный индекс. Регионы» – это ежегодный рейтинг арктических регионов России, сообщает правительство ЯНАО. В его рамках субъекты Федерации, полностью или частично входящие в состав Арктической зоны, оцениваются по трём группам критериев: экономическое, социальное и экологическое. Этот выпуск рейтинга стал вторым.

- Такого рода рейтинги позволяют оценить сбалансированность показателей развития областей с точки зрения концепции устойчивого развития, – пояснил генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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