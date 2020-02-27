Шеф-повара детсада «Машенька» в Ноябрьске наказали за организацию питания

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:39:53+03:00

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Прокуратура Ноябрьска проверила поступившую информацию о нарушении организации питания детей в МАДОУ «Машенька». Факт подтвердился в помещении пищеблока. Выяснилось, что в холодильной камере для молочных продуктов отсутствовали сведения об условиях хранения и дате изготовления сметаны. Нарушения обнаружились и на складе сыпучих продуктов, где хранился индийский чай.

Одновременно положением об организации питания воспитанников детского сада не предусмотрено обязательное участие медработника в контроле витаминизации блюд, порядок проведения витаминизации в образовательной организации вовсе не отражен. Кроме того, на участке для прогулок воспитанников надлежащая уборка и вывоз снега не обеспечено.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечен шеф-повар детского сада. В локальный акт дошкольного учреждения, регулирующий организацию питания детей, внесены необходимые изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU