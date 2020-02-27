2020-02-27T11:37:34+03:00
Общество

Лабытнангские медики научат школьников первой помощи

В акции будут участвовать две бригады скорой и фельдшер больницы
Анна Полякова
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Лабытнангские медики научат школьников первой помощи Фото: lbt.yanao.ruЛабытнангские медики научат школьников первой помощи Фото: lbt.yanao.ru
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Лабытнанги присоединится к акции «Всероссийский урок первой помощи», который состоится 28 февраля. Мероприятие направлено на повышение медицинской грамотности учащихся средних и старших классов, сообщает администрация города.

В Лабытнанги такие уроки запланированы в трёх школах. Медики научат детей правильному алгоритму оказания помощи в бытовых и чрезвычайных ситуациях, объяснят теорию оказания первой помощи. В акции будут задействованы две бригады скорой помощи и фельдшер городской больницы.

Организовали акцию Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», Минпросвещения и Минздрав России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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