В Новом Уренгое директор скрыл от налоговиков больше 160 миллионов
Директора коммерческой организации в Новом Уренгое подозревают в сокрытии средств от взыскания налогов. По состоянию на февраль 2019 года сумма составила более 165 млн. рублей.
По данным следствия, в период с марта 2018 по февраль 2019 года директор скрыл от налоговых органов денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов страховых взносов с юридического лица, пояснили в СУ СКР по ЯНАО. Преступление выявлено региональным Управлением федеральной налоговой службы.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU