27 Февр. 2020 2020-02-27T11:27:06+03:00

В Новом Уренгое директор скрыл от налоговиков больше 160 миллионов Фото: Ольга Крыльцова

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Директора коммерческой организации в Новом Уренгое подозревают в сокрытии средств от взыскания налогов. По состоянию на февраль 2019 года сумма составила более 165 млн. рублей.

По данным следствия, в период с марта 2018 по февраль 2019 года директор скрыл от налоговых органов денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов страховых взносов с юридического лица, пояснили в СУ СКР по ЯНАО. Преступление выявлено региональным Управлением федеральной налоговой службы.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU