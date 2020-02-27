2020-02-27T11:27:06+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое директор скрыл от налоговиков больше 160 миллионов

Следствие устанавливает все обстоятельства преступления
Анна Полякова
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В Новом Уренгое директор скрыл от налоговиков больше 160 миллионовВ Новом Уренгое директор скрыл от налоговиков больше 160 миллионовФото: Ольга Крыльцова
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Директора коммерческой организации в Новом Уренгое подозревают в сокрытии средств от взыскания налогов. По состоянию на февраль 2019 года сумма составила более 165 млн. рублей.

По данным следствия, в период с марта 2018 по февраль 2019 года директор скрыл от налоговых органов денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов страховых взносов с юридического лица, пояснили в СУ СКР по ЯНАО. Преступление выявлено региональным Управлением федеральной налоговой службы.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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