Ямальские учёные исследуют уровень жизни в сёлах Шурышкарского района
Уровень и качество жизни в сёлах и деревнях Шурышкарского района интересует ямальских ученых. Сотрудники Научного центра изучения Арктики совершили , провели исследования по социально-экономическим проблемам жителей малых населенных пунктов.
В ходе экспедиции ученые преодолели более 1300 км на снегоходной и самоходной технике, опросили 130 жителей отдалённых деревень: Ишвары, Азовы, Карважгорт, Вершина Войкары, Шурышкары, Пословы, Тильтим, Евригорт, Тильтим, Ильягорт, Нымвожгорт, Казым-Мыс, Лопхари, Горки, Унсельгорт, Лохпотгорт, Оволынгорт Анжингорт, Ханты-Мужи, Восяхово, Хашгорт.
По результатам исследования будут подготовлены научные отчёты и аналитические материалы по решению проблем сельских территорий для органов власти, сообщили в научном центре.
В 2017 году социолого-экономические исследования были проведены в Ямальском районе среди семей, ведущих традиционный образ жизни. В 2018 году такую же информацию продолжили собирать в Тазовском районе. В 2019 году учёные работали в Приуральском районе, изучая жизнедеятельность оленеводов.
ИСТОЧНИК KP.RU