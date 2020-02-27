2020-02-27T11:09:23+03:00
Общество

Ямальские учёные исследуют уровень жизни в сёлах Шурышкарского района

Итогом должны стать аналитические материалы по решению проблем сельских территорий для органов власти
Анна Полякова
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Ямальские учёные исследуют уровень жизни в сёлах Шурышкарского района Фото: Научный центр изучения Арктики, г. СалехардЯмальские учёные исследуют уровень жизни в сёлах Шурышкарского района Фото: Научный центр изучения Арктики, г. Салехард
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Уровень и качество жизни в сёлах и деревнях Шурышкарского района интересует ямальских ученых. Сотрудники Научного центра изучения Арктики совершили , провели исследования по социально-экономическим проблемам жителей малых населенных пунктов.

В ходе экспедиции ученые преодолели более 1300 км на снегоходной и самоходной технике, опросили 130 жителей отдалённых деревень: Ишвары, Азовы, Карважгорт, Вершина Войкары, Шурышкары, Пословы, Тильтим, Евригорт, Тильтим, Ильягорт, Нымвожгорт, Казым-Мыс, Лопхари, Горки, Унсельгорт, Лохпотгорт, Оволынгорт Анжингорт, Ханты-Мужи, Восяхово, Хашгорт.

По результатам исследования будут подготовлены научные отчёты и аналитические материалы по решению проблем сельских территорий для органов власти, сообщили в научном центре.

В 2017 году социолого-экономические исследования были проведены в Ямальском районе среди семей, ведущих традиционный образ жизни. В 2018 году такую же информацию продолжили собирать в Тазовском районе. В 2019 году учёные работали в Приуральском районе, изучая жизнедеятельность оленеводов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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