Более 15 салехардских организаций претендуют на президентские гранты

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:28:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 15 салехардских организаций планируют принять участие во втором конкурсе «Президентские гранты» 2020 года. Претендентами могут стать некоммерческие организации из всех регионов страны, представив свои проекты на конкурс. Заявки от соискателей принимаются в электронном виде до 31 марта.

Фонд президентских грантов рекомендует подать свой проект не позднее 24 марта. В этом случае у участников конкурса останется время для устранения технических ошибок, если они будут допущены при заполнении и подаче заявок. Итоги подведут до 15 июня.

Как сообщили в администрации ямальской столицы, победителями первого конкурса на получение Президентских грантов в этом году стали две салехардские НКО. Это Ямало-Ненецкое региональное общественное движение с проектом «Мадам Дзолюк» («Милый малыш») и региональное общественное объединение «Федерация сноуборда и экстремальных видов спорта» в Салехарде на базе центрального активного отдыха «Горка-парк» и в Лабытнанги в ГЛК «Октябрьский».

ИСТОЧНИК KP.RU