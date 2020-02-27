Уренгойские хоккеисты «зажгли» лёд с легендами мирового хоккея
Легенды отечественного хоккея Александр Якушев, Сергей Бабинов и Александр Гуськов встретились в Уренгое с воспитанниками спортшколы «Геолог» и их родителями, провели мастер-класс для юных хоккеистов и приняли участие в «Матче со звёздами».
Гости рассказали ребятам о том, как начиналась их спортивная карьера, в каких клубах, командах они играли. Юные хоккеисты узнали, что добиться успеха в спортивной карьере можно только благодаря трудолюбию и любви к своему делу.
Заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр чемпионата мира Александр Гуськов за весь период спортивной карьеры забил в ворота противника 145 голов. ПО его словам, за сезон профессиональный хоккеист ломает до 50 клюшек.
Встреча знаменитых хоккеистов с юными спортсменами продолжилась на ледовой площадке, где состоялся матч между взрослой командой выпускников и тренеров спортшколы и командой юношей в возрасте 12-16 лет, которую «усилили» Сергей Бабинов и Александр Гуськов.
Матч поколений завершился победой со счетом 9:11 сборной юношей со звёздами. Знаменитые хоккеисты вручили статуэтки «Лучший игрок матча со звездами» воспитанникам и тренеру спортшколы и капитану взрослой сборной.
В ДЮСШ «Геолог» ежегодно занимается 275 человек. Воспитанники школы в разные годы становились серебряными и бронзовыми призерами Всероссийских турниров на приз клуба «Золотая шайба», чемпионами международного турнира в Освего (США), являются 14-тикратными чемпионами ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU