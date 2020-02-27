2020-02-27T10:02:40+03:00
Спорт

Уренгойские хоккеисты «зажгли» лёд с легендами мирового хоккея

Гости рассказали ребятам о том, как начиналась их спортивная карьера
Анна Полякова
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Уренгойские хоккеисты «зажгли» лёд с легендами мирового хоккея Фото: puradm.ruУренгойские хоккеисты «зажгли» лёд с легендами мирового хоккея Фото: puradm.ru
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Легенды отечественного хоккея Александр Якушев, Сергей Бабинов и Александр Гуськов встретились в Уренгое с воспитанниками спортшколы «Геолог» и их родителями, провели мастер-класс для юных хоккеистов и приняли участие в «Матче со звёздами».

Гости рассказали ребятам о том, как начиналась их спортивная карьера, в каких клубах, командах они играли. Юные хоккеисты узнали, что добиться успеха в спортивной карьере можно только благодаря трудолюбию и любви к своему делу.

Заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр чемпионата мира Александр Гуськов за весь период спортивной карьеры забил в ворота противника 145 голов. ПО его словам, за сезон профессиональный хоккеист ломает до 50 клюшек.

Встреча знаменитых хоккеистов с юными спортсменами продолжилась на ледовой площадке, где состоялся матч между взрослой командой выпускников и тренеров спортшколы и командой юношей в возрасте 12-16 лет, которую «усилили» Сергей Бабинов и Александр Гуськов.

Матч поколений завершился победой со счетом 9:11 сборной юношей со звёздами. Знаменитые хоккеисты вручили статуэтки «Лучший игрок матча со звездами» воспитанникам и тренеру спортшколы и капитану взрослой сборной.

В ДЮСШ «Геолог» ежегодно занимается 275 человек. Воспитанники школы в разные годы становились серебряными и бронзовыми призерами Всероссийских турниров на приз клуба «Золотая шайба», чемпионами международного турнира в Освего (США), являются 14-тикратными чемпионами ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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