27 Февр. 2020 2020-02-27T12:07:30+03:00

В Салехарде пенсионера осудили за интимную связь со школьницей Фото: Ольга Крыльцова

Педофил уговорил девочку на близость, зная о ее возрасте

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В Салехарде пенсионера за интим с девочкой наказали обязательными работами. 62-летний мужчина признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Сколько лет потерпевшей не уточняется, однако известно, что на момент преступления она не достигла 16-летнего возраста.

В апреле 2019 года для удовлетворения своих половых потребностей педофил уговорил девочку на интимную близость, заведомо зная о ее возрасте. При этом насилия в отношении подростка пенсионер не применял.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU