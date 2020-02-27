В Салехарде пенсионера осудили за интимную связь со школьницей
В Салехарде пенсионера за интим с девочкой наказали обязательными работами. 62-летний мужчина признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.
Сколько лет потерпевшей не уточняется, однако известно, что на момент преступления она не достигла 16-летнего возраста.
В апреле 2019 года для удовлетворения своих половых потребностей педофил уговорил девочку на интимную близость, заведомо зная о ее возрасте. При этом насилия в отношении подростка пенсионер не применял.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU