Ямальские авиакомпании будут бесплатно возить ветеранов в майские праздники

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:17:56+03:00

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Ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно совершить перелёт на самолётах и вертолётах ямальских авиалиний в майские праздники. Таким правом может воспользоваться и один сопровождающий. Для оформления авиабилетов пассажирам необходимо иметь при себе документы, подтверждающие право оформления льготной перевозки.

Бесплатный билет можно приобрести уже сегодня. Бесплатные рейсы для ветеранов на самолётах «АТК Ямал» будут осуществляться на всех регулярных межмуниципальных и межрегиональных направлениях с 1 по 13 мая.

Льготой также могут воспользоваться инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лица, приравненные к ним.

Льготные билеты на вертолетные рейсы можно приобрести в ближайшее время. С 3 по 12 мая ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, смогут совершать перелёты по регулярным межмуниципальным вертолётным маршрутам АК «Ямал», сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU