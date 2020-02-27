2020-02-27T09:00:10+03:00
Происшествия

Мошенники за один день выманили у ноябрян больше 76 тысяч рублей

В полиции возбудили уголовные дела
Анна Полякова
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Мошенники за один день выманили у ноябрян больше 76 тысяч рублейМошенники за один день выманили у ноябрян больше 76 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьскую полицию 25 февраля обратились двое горожан, которые стали жертвами мошенничества. В общей сложности они лишились более 76 тысяч рублей

В первом случае горожанка хотела спасти свои сбережения, когда ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка, и сообщил, что со счета принадлежащей ей банковской карты мошенники пытаются снять деньги. Он порекомендовал произвести перевод на неизвестный ей счет. Только после разговора она поняла, что ее обманули, выманив 55 825 рублей.

Уголовное дело завели по статье «Кража с банковского счета». Виновному грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Во втором случае мужчина в сети Интернет увидел предложение о продаже деревообрабатывающего станка, связался с продавцом и перевел ему 21 тыс. рублей, после чего дозвониться владельцу товара не смог. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Наказание за такое преступлением может стать 5 лет лишения свободы, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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