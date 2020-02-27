2020-02-27T08:30:17+03:00
Общество

В Уренгое до конца года планируют сдать три многоквартирника

Жилплощадь для переселенцев из авариек сдаётся с чистовой отделкой
Анна Полякова
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В Уренгое до конца года планируют сдать три многоквартирника Фото: puradm.ruВ Уренгое до конца года планируют сдать три многоквартирника Фото: puradm.ru
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В Уренгое активно строят капитальное жильё – в первом микрорайоне возводят три пятиэтажки. На двух приступили к работам на крышах зданий. Еще в одном пятиэтажном доме ведут отделочные работы, не установлена только детская площадка. В планах строителей - сдать этот дом в апреле-мае.

В доме 136 квартир от одно- до четырёхкомнатных, площадью от 34 до 99 квадратных метров, большинство с индивидуальной планировкой. Глобального ремонта не потребуется – жилплощадь сдаётся с чистовой отделкой.

Обои под покраску, натяжные потолки, линолеум и межкомнатные двери. Весь санфаянс и газовые плиты будут к заезду установлены. За горячее водоснабжение будут отвечать водонагреватели в каждой квартире. На каждом этаже по семь квартир, отделка подъездов в стиле «лофт».

- Часть квартир у нас закупает окружной Фонд жилищного строительства под переселение из аварийного жилья, часть квартир приобрели для наших погорельцев, - прокомментировал глава Уренгоя Олег Якимов.

Строительство ещё двух домов по улице Попенченко тоже идёт ускоренными темпами. Здесь уже завершили возведение всех пяти этажей, приступили к работам на крыше. Сдать их планируют к концу 2020 года.

- По программе окружного фонда жилищного строительства в Уренгое запланировано строительство еще двух домов под переселение из аварийного жилья. Надеюсь, что в текущем году подрядчик выйдет на площадки, - добавил директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев , оценив качество строительства и опережение сроков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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