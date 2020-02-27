2020-02-27T08:02:05+03:00
Общество

Ноябрьские школьники, победившие в игре «Что? Где? Когда?», поедут в Париж

Интеллектуальный поединок провел Михаил Скипский
Анна Полякова
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Ноябрьские школьники, победившие в игре «Что? Где? Когда?», поедут в Париж Фото: Администрация НоябрьскаНоябрьские школьники, победившие в игре «Что? Где? Когда?», поедут в Париж Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске завершился финал чемпионата молодёжных команд по игре «Что? Где? Когда?». Интеллектуальный поединок провел известный знаток, двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский.

49 команд сражались за звание самой умной в двух категориях: 8-9 классы и 10-11 классы. В результате упорной борьбы учащиеся 8-9х классов третьей школы подтвердили название своей команды «Умники» и получили первое место в своей категории.

Абсолютным победителем турнира с правом поездки в Париж стала команда шестой школы «Linkin Park», сообщили в администрации Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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