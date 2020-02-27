Ноябрьские школьники, победившие в игре «Что? Где? Когда?», поедут в Париж
В Ноябрьске завершился финал чемпионата молодёжных команд по игре «Что? Где? Когда?». Интеллектуальный поединок провел известный знаток, двукратный обладатель «Хрустальной совы» Михаил Скипский.
49 команд сражались за звание самой умной в двух категориях: 8-9 классы и 10-11 классы. В результате упорной борьбы учащиеся 8-9х классов третьей школы подтвердили название своей команды «Умники» и получили первое место в своей категории.
Абсолютным победителем турнира с правом поездки в Париж стала команда шестой школы «Linkin Park», сообщили в администрации Ноябрьска.
ИСТОЧНИК KP.RU