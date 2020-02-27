2020-02-27T07:24:21+03:00
Происшествия

Тазовчанка пыталась обмануть суд, выгораживая насильника

После этого она тоже стала фигуранткой уголовного дела
Анна Полякова
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Тазовчанка пыталась обмануть суд, выгораживая насильникаТазовчанка пыталась обмануть суд, выгораживая насильникаФото: Ольга Крыльцова
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В Тазовском районе женщину будут судить за дачу в суде заведомо ложных показаний. В сентябре 2018 года 33-летняя ранее неоднократно судимая тазовчанка пыталась выгородить насильника.

Ее допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении ее знакомого. Женщина хотела помочь подсудимому избежать уголовной ответственности за совершенное преступление, поэтому в судебном процессе отказалась от данных на предварительном следствии правдивых показаний. Рецидивистка заявила о том, что подсудимый жертву не насиловал и побоев ей не наносил.

Тем не менее, как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, при вынесении приговора ее свидетельские показания судом признаны недостоверными. Мужчина все же понес заслуженное наказание.

В ходе предварительного следствия по делу о ложных показаниях женщина уже полностью признала свою вину. Теперь ее судьбу решит суд, куда направили уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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