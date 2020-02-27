На Ямале двое мужчин скончались, распив сомнительный алкоголь

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:22:24+03:00

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На Ямале выясняют обстоятельства гибели двоих мужчин в Надыме и Приуральском районе. Проводятся доследственные проверки. Предположительно смерть мужчин наступила после употребления спиртных напитков.

22 февраля в жилой избе, расположенной на 1146 километре автодороги «Салехард – Надым» обнаружено тело дорожного рабочего. В этот же день в селе Аксарка Приуральского района обнаружено тело его отца.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, известно, что рабочий, пришел в гости и предложил хозяин ему распить спиртное из принесенной с собой емкости. Однако мужчина отказался от сомнительного угощения, так как его смутил неестественный запах спиртного.

Рабочий решил выпить один и почти сразу же стал жаловаться на самочувствие, но от предложения обратиться в больницу отказался. Ночью он скончался. Также установлено, что 21 февраля рабочий передал с водителем проезжающей машины емкость со спиртным своему отцу, проживающему в Приуральском районе.

Для выяснение причин смерти обоих мужчин назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз. Проведены осмотры мест происшествий, опрошены очевидцы. Устанавливается химический состав и источник происхождения спиртного.

ИСТОЧНИК KP.RU