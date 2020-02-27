2020-02-27T07:10:06+03:00
Общество

Ямальские студенты прошли курсы оленеводства в Финляндии

Северяне поучаствовали в полном цикле убоя оленя, поработали в карале
Анна Полякова
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Ямальские студенты прошли курсы оленеводства в Финляндии Фото: yanao.ruЯмальские студенты прошли курсы оленеводства в Финляндии Фото: yanao.ru
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Студенты Ямальского полярного агроэкономического техникума посетили Финляндию. По приглашению Центра образования саамского региона Инари молодые северяне смогли изучить новые технологии в сфере АПК, опыт изгороднего оленеводства, продвижения продукции национального прикладного искусства и развития этнотуризма.

Делегация ЯНАО посетила учебные кабинеты мастерскую по изготовлению деревянной посуды, изделий из рога и кости, цеха по пошиву меховой обуви, выделке кожи, кузнецу и ткацкий цех. В рамках практического курса студенты поучаствовали в полном цикле убоя оленя, поработали в карале.

Завершилось обучение мастер-классом по работе с оленьим рогом и костью. Также северяне посетили опытную станцию союза оленеводческих объединений, частное оленеводческое хозяйство и туристическое предприятие.

Со студентами и преподавателями школы обсудили особенности развития оленеводства на Ямале и в Финляндии. Представитель департамента внешних связей ЯНАО Павел Лановой провёл презентацию округа, подробно рассказав об обеспечении прав и интересов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на Ямале. Студенты рассказали о культуре и традициях коренных жителей региона, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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