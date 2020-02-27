2020-02-27T05:09:33+03:00
Общество

Погода на Ямале 27 февраля: ветер южный, местами пройдет снег

Температура воздуха -5 ... -8 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 27 февраля: ветер южный, местами пройдет снегПогода на Ямале 27 февраля: ветер южный, местами пройдет снегФото: Анна Полякова
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В четверг, 27 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 5 градусов. День будет пасмурным и снежным. Осадки прекратятся ближе к ночи. Ветер юго-западный 3 м/с.

В Ноябрьске -7 градусов. Утренняя солнечная погода после обеда сменится на пасмурную, пойдет снег. Ветер юго-восточный 11 м/с.

В Новом Уренгое -8 градусов. Почти весь день будет пасмурно, только в обед из-за туч выглянет солнце. Ветер южный 12 м/с.

В Надыме -7 градусов, пасмурно, снег будет идти весь день, к вечеру усилившись. Ветер южный 10 м/с.

В Губкинском -8 градусов, солнечно - днем, во второй половине дня пасмурно, пойдет снег. Ветер южный 11 м/с.

В Тарко-Сале - 8 градусов, ясная погода и без осадков. Ветер юго-восточный 10 м/с.

В Муравленко -7 градусов, пасмурно, в середине дня пойдет снег. Ветер южный 10 м/с.

В Лабытнанги -5 градуса, пасмурно, снег. Юго-западный ветер 3 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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