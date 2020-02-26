В зоне весеннего паводка на Ямале могут оказаться более 400 жилых домов
Наиболее подвержены паводку четыре муниципалитета Ямала: город Тарко-Сале, посёлок Уренгой, сёла Овгорт и Антипаюта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. Согласно расчётам, при наихудшем сценарии развития паводковой ситуации в зоне затопления может оказаться 452 жилых дома с количеством проживающего населения 7620 человек, 48 объектов экономики.
Спецслужбы Ямала начинают подготовку к предстоящим пожароопасному и паводкоопасному сезонам. В округе пока готовятся все необходимые документы, идет подсчет сил и средств, необходимых на устранение природных стихий. В скором времени начнутся превентивные мероприятия, направленные на недопущение ЧС в округе.
- Хотелось бы, чтобы и органы госвласти, и органы местного самоуправления подошли со всей ответственностью к вопросу обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, - доложил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Серей Юдин.
Он также отметил, что на случай критического развития паводковой ситуации департаментом планируется проведение взрывных работ в местах образования ледовых заторов - главного источника чрезвычайных ситуаций.
ИСТОЧНИК KP.RU