2020-02-26T16:09:53+03:00
Общество

В зоне весеннего паводка на Ямале могут оказаться более 400 жилых домов

Спецслужбы начинают подготовку к сезону
Анна Полякова
Поделиться:
В зоне подтопления могут оказаться более 400 жилых домов Фото: 89.mchs.gov.ruВ зоне подтопления могут оказаться более 400 жилых домов Фото: 89.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

Наиболее подвержены паводку четыре муниципалитета Ямала: город Тарко-Сале, посёлок Уренгой, сёла Овгорт и Антипаюта. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. Согласно расчётам, при наихудшем сценарии развития паводковой ситуации в зоне затопления может оказаться 452 жилых дома с количеством проживающего населения 7620 человек, 48 объектов экономики.

Спецслужбы Ямала начинают подготовку к предстоящим пожароопасному и паводкоопасному сезонам. В округе пока готовятся все необходимые документы, идет подсчет сил и средств, необходимых на устранение природных стихий. В скором времени начнутся превентивные мероприятия, направленные на недопущение ЧС в округе.

- Хотелось бы, чтобы и органы госвласти, и органы местного самоуправления подошли со всей ответственностью к вопросу обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, - доложил директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Серей Юдин.

Он также отметил, что на случай критического развития паводковой ситуации департаментом планируется проведение взрывных работ в местах образования ледовых заторов - главного источника чрезвычайных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В зоне весеннего паводка на Ямале могут оказаться более 400 жилых домов
Родители салехардских школьников сдали ЕГЭ по истории
Надым готовится принять соревнования оленеводов Ямала
На Ямале после метели открылся только один зимник
В Салехарде вновь проверили работу УК по очистке крыш от снега
Ямальцы готовы укротить самарский ветер
Ямальцы голосованием выбирают удобное расписание автобуса Губкинский-Пурпе
Главный музей Ямала впервые проведет «Экспресс-масленицу»
В Муравленко задержали иностранца, ограбившего на улице женщину
На Ямале ОРВИ идет на спад, больных гриппом становится больше
Победителями соревнований на Кар-Нате стали оленеводы Самбурга
В Салехарде ищут собственников бесхозных детских площадок
В Ноябрьске осудили участников ОПГ за подпольное брачное агентство
Ямальская теннисистка стала третьей в международных соревнованиях
После визита «Ревизорро» в Салехарде закрыли кафе «Чайхана»
В Салехарде ждет суда браконьер, выловивший осетра
Новый Уренгой в марте встретит Ямальский нефтегазовый форум
На Ямале начались соревнования юных музыкантов
Ямальский парламент запустил проект «75 минут памяти»
Движение по трассе Новый Уренгой – Пангоды восстановлено
На Ямале установлен еще один соучастник коррупционных преступлений
В Новом Уренгое автомобилист сбил ребенка и скрылся
Ямальские прокуроры закрыли сайты с сертификатами о знании русского языка
Ямальская служба загс рассказала о новшествах в работе
Погода на Ямале 26 февраля: кратковременный снег при южном ветре