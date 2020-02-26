Родители салехардских школьников сдали ЕГЭ по истории

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:50:06+03:00

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Родители салехардских выпускников 26 февраля сели за парты, чтобы почувствовать атмосферу экзамена и проверить свои знания по истории. Мамы и папы дали старт Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями».

В акции приняли участие более 50 салехардцев. Вместе с родителями выпускников свои силы в знании истории попробовали замгубернатора ЯНАО Татьяна Бучкова, мэр Салехарда Алексей Титовский, директор окружного департамента образования Марина Кравец. Все работы проверят эксперты. Результаты испытания участники ЕГЭ получат на электронную почту в ближайшее время.

По мнению Марины Кравец, лучше испытать на собственном опыте, каково это – сдавать единый госэкзамен, тогда родители лучше представят, как настраивать и вдохновлять своего ребёнка к сдаче итоговой аттестации.

Подобная акция проходит уже в четвертый раз. В этом году предмет выбран в связи с празднованием 75-летия Победы.

- Чем ближе юбилейный День Победы, тем чаще предпринимаются попытки других стран перекроить исторические факты в угоду политической конъюнктуры. И сегодня пытаются влиять, прежде всего, на умы молодого поколения. Школьников нужно заинтересовать историей настолько, чтобы они захотели сами выяснить истинную суть той или иной исторической темы, тогда не возникнет вопроса: «зачем защищать Родину?», – поделился папа десятиклассника, председатель военно-исторического клуба при МВК им. Шемановского Александр Займидорога.

Отметим, Всероссийскую акцию в округе открыл Салехард. В остальных муниципалитетах «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» пройдёт в период с 26 февраля по 2 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU