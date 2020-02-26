Надым готовится принять соревнования оленеводов Ямала

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:25:45+03:00

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В предстоящие выходные в Надыме пройдут юбилейные ХХV Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО. Как сообщили в районной администрации, уже решены основные организационные моменты, технические вопросы.

В Надым планируют прибыть представители 14 команд из шести муниципальных образований Ямала. Вместе с представителями конкурса «Кочевая семья», в котором участвуют 9 семей, ожидается около 200 человек, которые станут главными участниками праздничных событий, посвященных традициям и уникальной самобытности народов Севера.

Утверждена схема расположения объектов на площади у бульвара Стрижова – главной площадки, на которой традиционно проходят соревнования. В этом году для проведения тематических экскурсий здесь будут работать три чума. Еще несколько гостевых чумов выставят на озере Янтарном, где пройдут гонки на оленьих упряжках. В рамках праздника пройдут соревнования юных оленеводов на Кубок главы Надымского района.

На совещании также расмотрели вопросы обеспечения безопасности и охраны общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU