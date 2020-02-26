2020-02-26T15:25:45+03:00
Общество

Надым готовится принять соревнования оленеводов Ямала

Участниками праздника станут около 200 человек
Анна Полякова
Поделиться:
Надым готовится принять соревнования оленеводов Ямала Фото: правительство ЯНАОНадым готовится принять соревнования оленеводов Ямала Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

В предстоящие выходные в Надыме пройдут юбилейные ХХV Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок губернатора ЯНАО. Как сообщили в районной администрации, уже решены основные организационные моменты, технические вопросы.

В Надым планируют прибыть представители 14 команд из шести муниципальных образований Ямала. Вместе с представителями конкурса «Кочевая семья», в котором участвуют 9 семей, ожидается около 200 человек, которые станут главными участниками праздничных событий, посвященных традициям и уникальной самобытности народов Севера.

Утверждена схема расположения объектов на площади у бульвара Стрижова – главной площадки, на которой традиционно проходят соревнования. В этом году для проведения тематических экскурсий здесь будут работать три чума. Еще несколько гостевых чумов выставят на озере Янтарном, где пройдут гонки на оленьих упряжках. В рамках праздника пройдут соревнования юных оленеводов на Кубок главы Надымского района.

На совещании также расмотрели вопросы обеспечения безопасности и охраны общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В зоне весеннего паводка на Ямале могут оказаться более 400 жилых домов
Родители салехардских школьников сдали ЕГЭ по истории
Надым готовится принять соревнования оленеводов Ямала
На Ямале после метели открылся только один зимник
В Салехарде вновь проверили работу УК по очистке крыш от снега
Ямальцы готовы укротить самарский ветер
Ямальцы голосованием выбирают удобное расписание автобуса Губкинский-Пурпе
Главный музей Ямала впервые проведет «Экспресс-масленицу»
В Муравленко задержали иностранца, ограбившего на улице женщину
На Ямале ОРВИ идет на спад, больных гриппом становится больше
Победителями соревнований на Кар-Нате стали оленеводы Самбурга
В Салехарде ищут собственников бесхозных детских площадок
В Ноябрьске осудили участников ОПГ за подпольное брачное агентство
Ямальская теннисистка стала третьей в международных соревнованиях
После визита «Ревизорро» в Салехарде закрыли кафе «Чайхана»
В Салехарде ждет суда браконьер, выловивший осетра
Новый Уренгой в марте встретит Ямальский нефтегазовый форум
На Ямале начались соревнования юных музыкантов
Ямальский парламент запустил проект «75 минут памяти»
Движение по трассе Новый Уренгой – Пангоды восстановлено
На Ямале установлен еще один соучастник коррупционных преступлений
В Новом Уренгое автомобилист сбил ребенка и скрылся
Ямальские прокуроры закрыли сайты с сертификатами о знании русского языка
Ямальская служба загс рассказала о новшествах в работе
Погода на Ямале 26 февраля: кратковременный снег при южном ветре