В Салехарде вновь проверили работу УК по очистке крыш от снега

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:27:09+03:00

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В Салехарде состоялся рейд по проверке качества очистки от снега дворов, а также кровель домов от наледи и сосулек. Проверяли не только жилые многоквартирники, но и административные здания.

Представители контролирующих органов оценили состояние территории и крыш, побывав по адресам. Один из них – административное здание по ул. Республики, д. 51 и два многоквартирных дома по ул. Республики, д. 122а и ул. Зои Космодемьянской, д. 31.

Везде выявлены нарушения: скопление снега на придомовой территории, «шапки» и сосульки на крышах. По всем выявленным нарушениям будут составлены акты и переданы в надзорные органы.

В администрации ямальской столицы напомнили, что если УК не реагирует на замечания, нужно звонить в департамент городского хозяйства Салехарда

ИСТОЧНИК KP.RU