В Салехарде вновь проверили работу УК по очистке крыш от снега
В Салехарде состоялся рейд по проверке качества очистки от снега дворов, а также кровель домов от наледи и сосулек. Проверяли не только жилые многоквартирники, но и административные здания.
Представители контролирующих органов оценили состояние территории и крыш, побывав по адресам. Один из них – административное здание по ул. Республики, д. 51 и два многоквартирных дома по ул. Республики, д. 122а и ул. Зои Космодемьянской, д. 31.
Везде выявлены нарушения: скопление снега на придомовой территории, «шапки» и сосульки на крышах. По всем выявленным нарушениям будут составлены акты и переданы в надзорные органы.
В администрации ямальской столицы напомнили, что если УК не реагирует на замечания, нужно звонить в департамент городского хозяйства Салехарда
ИСТОЧНИК KP.RU