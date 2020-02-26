Ямальцы готовы укротить самарский ветер

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:09:58+03:00

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Едэй Сэрпива и Олег Вануйто из селя Яр-Сале Ямальского района принимают участие в марафоне по сноукайтингу «Жигулёвское море». Сейчас парни тренируются, а уже 29 февраля начнутся основные соревнования в городе Тольятти Самарской области.

Параллельно марафону проходит этап Кубка мира по версии IKA-2020. Наши спортсмены надеются, что после марафона для них «откроются двери» крупных международных турниров.

Напомним, секция сноукайтинга открылась в молодёжном центре «Импульс» в 2019 году. В апреле этого же года в Яр-Сале прошли мастер-классы под руководством инструктора Алексея Ражева. В течение двух сезонов в секции тренировались школьники и молодёжь села Яр-Сале. И теперь появилась возможность участвовать в соревнованиях, сообщает администрация Ямальского района.

ИСТОЧНИК KP.RU