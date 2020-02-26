Ямальцы голосованием выбирают удобное расписание автобуса Губкинский-Пурпе

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:51:37+03:00

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Ямальцы выбирают один из трёх вариантов расписания движения автобуса по маршруту Губкинский-Пурпе. Причём два из них составлены на основе пожеланий населения, а также представлено действующее расписание. Опрос стартовал на портале «Живём на Севере» по инициативе депутата Законодательного Собрания ЯНАО Виктора Казарина.

Сначала сбор предложений и мнение пассажиров по изменению времени движения автобуса проводился в соцсетях. Кроме того, был проведён опрос среди пассажиров этого автобуса. Многие говорили о том, что автобус должен приходить к поездам, прибывающим на станцию п.Пурпе. Один из предложенных на выбор вариантов расписания движения автобуса составлен как раз с учётом расписания поездов.

Теперь дело за жителями. Вариант, который наберёт наибольшее количество голосов, ляжет в основу нового расписания. Голосование продлится до 20 марта, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU