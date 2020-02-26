2020-02-26T13:40:14+03:00
Общество

Главный музей Ямала впервые проведет «Экспресс-масленицу»

Завершится праздник сжиганием соломенного чучела
Анна Полякова
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Главный музей Ямала впервые проведет «Экспресс-масленицу» Фото: МВКГлавный музей Ямала впервые проведет «Экспресс-масленицу» Фото: МВК
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Главный музей Ямала впервые проводит мероприятие нового формата под названием «Экспресс-масленица». Всего за один день 29 февраля жители региона смогут узнать о традициях целой недели празднования.

Для гостей мероприятия организуют эстафету с блинами на сковороде, мастер-классы, веселые игры и дегустацию блинов, а также изучение пословиц, загадок, пение и разучивание частушек. Детям покажут мультфильмы про Масленицу и устроят уличные игры.

Тематические площадки будут обозначать дни недели Масленицы: понедельник — Встреча; вторник — Заигрыши; среда — Лакомка; четверг —Разгул; пятница — Тещины вечерни; суббота — Заловкины посиделки; воскресенье — Прощеный день.

Каждые 30 минут в зоне отдыха МВК всех желающих будет встречать Оладья Сметанкова. Она расскажет о древнем славянском празднике - наследстве языческой культуры. Посетители разгадают символику масленичных обрядов, поучаствуют в народных играх. Завершится праздник сжиганием соломенного чучела, символизирующее проводы зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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