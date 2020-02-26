2020-02-26T13:03:01+03:00
Происшествия

В Муравленко задержали иностранца, ограбившего на улице женщину

Мужчина несколько раз ударил по лицу жертву и забрал телефон
Анна Полякова
Поделиться:
В Муравленко задержали иностранца, ограбившего на улице женщину Фото: Росгвардия по ЯНАОВ Муравленко задержали иностранца, ограбившего на улице женщину Фото: Росгвардия по ЯНАО
Изменить размер текста:

В Муравленко возбудили уголовное дело по факту грабежа, случившегося 23 февраля. Жертвой нападавшего стала местная жительница. Женщина шла домой, когда заметила, что за ней следует неизвестный мужчина. В какой-то момент незнакомец догнал ее и преградил ей путь. Грабитель повалил ее на снег, несколько раз ударил по лицу и забрал телефон.

Крики о помощи привлекли внимание прохожих и отпугнули нападавшего, который тут же скрылся с места происшествия. Люди, оказавшиеся неподалеку, предложили девушке отвезти ее в больницу. По пути они увидели патрульный автомобиль росгвардейцев и сообщили о случившемся.

По горячим следам подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний ранее не судимый гражданин Киргизской Республики. Злоумышленник заключен под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальцы готовы укротить самарский ветер
Ямальцы голосованием выбирают удобное расписание автобуса Губкинский-Пурпе
Главный музей Ямала впервые проведет «Экспресс-масленицу»
В Муравленко задержали иностранца, ограбившего на улице женщину
На Ямале ОРВИ идет на спад, больных гриппом становится больше
Победителями соревнований на Кар-Нате стали оленеводы Самбурга
В Салехарде ищут собственников бесхозных детских площадок
В Ноябрьске осудили участников ОПГ за подпольное брачное агентство
Ямальская теннисистка стала третьей в международных соревнованиях
После визита «Ревизорро» в Салехарде закрыли кафе «Чайхана»
В Салехарде ждет суда браконьер, выловивший осетра
Новый Уренгой в марте встретит Ямальский нефтегазовый форум
На Ямале начались соревнования юных музыкантов
Ямальский парламент запустил проект «75 минут памяти»
Движение по трассе Новый Уренгой – Пангоды восстановлено
На Ямале установлен еще один соучастник коррупционных преступлений
В Новом Уренгое автомобилист сбил ребенка и скрылся
Ямальские прокуроры закрыли сайты с сертификатами о знании русского языка
Ямальская служба загс рассказала о новшествах в работе
Погода на Ямале 26 февраля: кратковременный снег при южном ветре