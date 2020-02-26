В Муравленко задержали иностранца, ограбившего на улице женщину
В Муравленко возбудили уголовное дело по факту грабежа, случившегося 23 февраля. Жертвой нападавшего стала местная жительница. Женщина шла домой, когда заметила, что за ней следует неизвестный мужчина. В какой-то момент незнакомец догнал ее и преградил ей путь. Грабитель повалил ее на снег, несколько раз ударил по лицу и забрал телефон.
Крики о помощи привлекли внимание прохожих и отпугнули нападавшего, который тут же скрылся с места происшествия. Люди, оказавшиеся неподалеку, предложили девушке отвезти ее в больницу. По пути они увидели патрульный автомобиль росгвардейцев и сообщили о случившемся.
По горячим следам подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний ранее не судимый гражданин Киргизской Республики. Злоумышленник заключен под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU