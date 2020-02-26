В Муравленко задержали иностранца, ограбившего на улице женщину

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:03:01+03:00

Мужчина несколько раз ударил по лицу жертву и забрал телефон

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В Муравленко возбудили уголовное дело по факту грабежа, случившегося 23 февраля. Жертвой нападавшего стала местная жительница. Женщина шла домой, когда заметила, что за ней следует неизвестный мужчина. В какой-то момент незнакомец догнал ее и преградил ей путь. Грабитель повалил ее на снег, несколько раз ударил по лицу и забрал телефон.

Крики о помощи привлекли внимание прохожих и отпугнули нападавшего, который тут же скрылся с места происшествия. Люди, оказавшиеся неподалеку, предложили девушке отвезти ее в больницу. По пути они увидели патрульный автомобиль росгвардейцев и сообщили о случившемся.

По горячим следам подозреваемого задержали. Им оказался 29-летний ранее не судимый гражданин Киргизской Республики. Злоумышленник заключен под стражу, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU