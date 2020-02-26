26 Февр. 2020 2020-02-26T12:40:44+03:00

На Ямале ОРВИ идет на спад, больных гриппом становится больше Фото: Ольга Крыльцова

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На Ямале за минувшую неделю в медучреждения с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция обратилось 7667 человек, сообщает Управление Роспотребнадзора по ЯНАО. Данные свидетельствует о спаде заболевания на территории региона, поскольку еще неделей ранее больных было почти 10 500 человек.

Теперь показатель заболеваемости ниже порогового значения на 15,2% и составил 141,6 случаев на 10 тысяч населения. Всего за неделю госпитализировано 245 человека.

Между тем, с нарастающим итогом на территории округа зарегистрировано 403 случая гриппа, из них только у 46 человек имелась вакцинация против гриппа, остальные заболевшие - не вакцинированы. Неделю назад заболевших гриппом было 317 человек.

Управление напоминает, что при появлении первых признаков заболевания следует остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU