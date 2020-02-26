Победителями соревнований на Кар-Нате стали оленеводы Самбурга

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:18:07+03:00

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На фактории Кар-Нат прошли лично-командные соревнования по национальным видам спорта среди работников сельскохозяйственных предприятий муниципалитета на призы главы района.

В состязаниях приняли участие 328 спортсменов, представивших семь сельхозпредприятий района. В течение первого дня они соревновались в лыжных гонках, национальной борьбе, перетягивании палки, метании тынзяна на хорей, тройном национальном прыжке, прыжках через нарты.

К сожалению, погода помешала добраться до Кар-Ната оленеводам из Самбурга – представители совхоза «Пуровского» участвовали только в первом состязательном дне. Они и стали победителями общекомандного зачета. Второй день праздника посвятили гонкам на оленьих упряжках, в общей сложности было проведено 122 одиночных заезда.

В этом году праздник на Кар-Нате собрал более трех тысяч зрителей. Тундровики узнали последние новости и прошли накануне соревнований медосмотр, организованный выездной бригадой врачей, сообщает администрация Пуровского района.

Напомним, общерайонными состязаниями на кубок главы Пуровского района на фактории «Кар-Нат» открылся весенний марафон спортивных и праздничных мероприятий, посвященных Дню оленевода, они пройдут во всех поселениях района.

ИСТОЧНИК KP.RU