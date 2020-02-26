В Салехарде ищут собственников бесхозных детских площадок

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:05:45+03:00

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В Салехарде 35 детских площадок, которые не находятся в муниципальной собственности, проверит специальная комиссия. До июля планируется установить хозяев земельных участков и имущества, расположенного на детских площадках, а также проверить техническое состояние игрового оборудования. Если будут выявлены не исправные или опасные для здоровья детей элементы – их демонтируют.

После проведения всех необходимых официальных процедур жильцами многоквартирных домов предложат либо передать эти площадки в собственность муниципалитета, либо принять игровые комплексы в общедомовую собственность и передать на обслуживание управляющим компаниям.

Напомним, ранее этот вопрос обсуждался на заседании комитета по социальной и информационной политике городской думы. Председатель комитета Лариса Цупикова отметила, что детские площадки, которые в настоящее время не обслуживаются, находятся в плохом состоянии. На территории ямальской столицы находится порядка 120 детских игровых площадок, уточнили в администрации Салехарда.

ИСТОЧНИК KP.RU