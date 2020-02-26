2020-02-26T11:42:46+03:00
Происшествия

В Ноябрьске осудили участников ОПГ за подпольное брачное агентство

38 иностранцам банда нашла фиктивных жен
Анна Полякова
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В Ноябрьске осудили участников ОПГ за подпольное брачное агентство Фото: pixabay.comВ Ноябрьске осудили участников ОПГ за подпольное брачное агентство Фото: pixabay.com
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В Ноябрьске суд зачитал приговор участникам преступной группы, наживавшимся на незаконных мигрантах. Трое предприимчивых ямальцев организовали «брачное агентство» для иностранцев, желающих пустить корни в России.

В период с июня 2015 по октябрь 2017 года компания заключала фиктивные браки, а также предоставляла в «Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг» уведомления о прибытии. Таким способом ноябряне организовали незаконное пребывание на территории Российской Федерации и постановку на учет 38 иностранных граждан.

Кроме того, у одного из организаторов в июне 2016 года в момент задержания было обнаружено синтетическое наркотическое средство в крупном размере, которое он незаконно приобрел и хранил для личного потребления.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 8 месяцев исправительной колонии строгого режима, двоим «коллегам по цеху» дали 3 года 2 месяца и 3 года лишения свободы соответственно условно с испытательным сроком 3 года, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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