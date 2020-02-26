Ямальская теннисистка стала третьей в международных соревнованиях

26 Февр. 2020 2020-02-26T11:23:28+03:00

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Ямальская спортсменка Мария Галкина заняла третье место на соревнованиях по настольному теннису, которые завершились во Владиславово (Польша).

Это рейтинговые Международные состязания по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями. В них приняли участие сильнейшие спортсмены мира, стремящиеся получить путевку на Летние Паралимпийские Игры в Токио.

Ямальская спортсменка в командном зачёте (парный разряд) играла с представительницей Саратовской области Анжеликой Косачевой. Девушки заняли третье место, причём точку в решающей игре с Турцией поставила именно представительница Ямала.

В личном первенстве шесть спортсменок, в том числе Мария Галкина, вышли в финал. Мария в решающем сете проиграла китаянке одно очко, в итоге заняв пятое место.

Следующим этапом, где самые сильные теннисисты планеты будут стараться набрать рейтинговый очки, станет Международный турнир в Испании, который пройдет с 3 по 9 марта. На эти соревнования попали два представителя Ямало-Ненецкого автономного округа – Мария Галкина и Александр Ефремов. Оба – воспитанники тренера Бахтиера Туйчиева.

Мария Галкина – спортсмен-инструктор ямальского центра адаптивного спорта. Она неоднократно становилась призёром всероссийских и международных соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU