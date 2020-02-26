Ямальская теннисистка стала третьей в международных соревнованиях
Ямальская спортсменка Мария Галкина заняла третье место на соревнованиях по настольному теннису, которые завершились во Владиславово (Польша).
Это рейтинговые Международные состязания по настольному теннису среди лиц с интеллектуальными нарушениями. В них приняли участие сильнейшие спортсмены мира, стремящиеся получить путевку на Летние Паралимпийские Игры в Токио.
Ямальская спортсменка в командном зачёте (парный разряд) играла с представительницей Саратовской области Анжеликой Косачевой. Девушки заняли третье место, причём точку в решающей игре с Турцией поставила именно представительница Ямала.
В личном первенстве шесть спортсменок, в том числе Мария Галкина, вышли в финал. Мария в решающем сете проиграла китаянке одно очко, в итоге заняв пятое место.
Следующим этапом, где самые сильные теннисисты планеты будут стараться набрать рейтинговый очки, станет Международный турнир в Испании, который пройдет с 3 по 9 марта. На эти соревнования попали два представителя Ямало-Ненецкого автономного округа – Мария Галкина и Александр Ефремов. Оба – воспитанники тренера Бахтиера Туйчиева.
Мария Галкина – спортсмен-инструктор ямальского центра адаптивного спорта. Она неоднократно становилась призёром всероссийских и международных соревнований.
ИСТОЧНИК KP.RU