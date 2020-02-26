2020-02-26T10:29:32+03:00
Общество

После визита «Ревизорро» в Салехарде закрыли кафе «Чайхана»

Роспотребнадзор ЯНАО выявил нарушения санитарного законодательства
Анна Полякова
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В Салехарде после визита «Ревизорро» закрыли кафе «Чайхана» Фото: Скрин с видеоВ Салехарде после визита «Ревизорро» закрыли кафе «Чайхана» Фото: Скрин с видео
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Кафе «Чайхана» в Салехарде, в котором побывала съемочная группа проекта «Ревизорро», временно закрыли. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора ЯНАО, в кафе провели административную проверку, в результате которой были выявлены нарушения санитарного законодательства.

Как сообщала ранее «Комсомольская правда – Ямал», ведущая программы телеканала «Пятница» Ксения Милас, испытала настоящий шок, заглянув на кухню кафе. Девушка утверждала, что никогда подобной антисанитарии в жизни не встречала.

Вся кухонная утварь, стены, столы, мебель, холодильники, плита, пол, мойка – все было покрыто плотным слоем грязи и жира. Ноги сами разъезжались в сторону на жирном полу. Продукты вперемешку лежали в посудинах не пригодных для пищи, не было ни одной маркировки, под столами рассыпан крысиный яд.

Объяснить, почему на кухне такой бардак, плохо говорящие на русском языке сотрудники не могли. Ведущая предположила, что специальной обработки кафе не видело даже не месяц и не год.

- Закрывайте кафе на санитарный день, - только и могла произнести тогда Ксения Милас.

Материалы проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора ЯНАО, переданы для рассмотрения в салехардский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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