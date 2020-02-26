В Салехарде ждут суда браконьер, выловивший осетра
В Салехарде будут судить браконьера за незаконный улов. Его добычей стала всего одна особь ценной рыбы. Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО, фигурантом дела стал 58-летний житель деревни Усть-Войкары Ямало-Ненецкого автономного округа.
Мужчину задержали 8 января, когда транспортные полицейские проводили рейд. На правом берегу реки Горная Обь браконьер ловил рыбу. В лесковую сеть попался сибирский осетра. Популяция этой рыбы сокращается с каждым годом, поэтому сибирский осетр находится под защитой государства и занесен в Красную книгу. Вылавливать его в открытых водоемах запрещено.
Сети были изъяты, а рыба направлена на ихтиологическую экспертизу, которая подтвердила ее особую ценность. В скором времени любитель незаконном рыбалки предстанет перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU