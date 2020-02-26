26 Февр. 2020 2020-02-26T09:52:03+03:00

В Салехарде ждут суда браконьер, выловивший осетра Фото: Управления на транспорте МВД России по УрФО

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В Салехарде будут судить браконьера за незаконный улов. Его добычей стала всего одна особь ценной рыбы. Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по УрФО, фигурантом дела стал 58-летний житель деревни Усть-Войкары Ямало-Ненецкого автономного округа.

Мужчину задержали 8 января, когда транспортные полицейские проводили рейд. На правом берегу реки Горная Обь браконьер ловил рыбу. В лесковую сеть попался сибирский осетра. Популяция этой рыбы сокращается с каждым годом, поэтому сибирский осетр находится под защитой государства и занесен в Красную книгу. Вылавливать его в открытых водоемах запрещено.

Сети были изъяты, а рыба направлена на ихтиологическую экспертизу, которая подтвердила ее особую ценность. В скором времени любитель незаконном рыбалки предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU