Новый Уренгой в марте встретит Ямальский нефтегазовый форум

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:37:51+03:00

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В Новом Уренгое 12 марта начнет работу Ямальский нефтегазовый форум. Его участники встретятся для обмена опытом по ключевым направлениям хозяйственной деятельности в Арктике. Здесь пройдет обсуждение актуальных тем, таких как – применение предприятиями ТЭК современных технологий в условиях изменения климата Крайнего Севера, как инструмента обеспечения экологической безопасности.

Как сообщили в администрации Нового Уренгоя, в рамках форума пройдет четырнадцатая межрегиональная специализированная выставка «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу». Ее участниками станут более 70 экспонентов из Москвы, Челябинска, Тюмени, Пермиь, Омск и других городов России.

Также в рамках Форума запланировано проведение благотворительного аукциона в поддержку ямальских детей и благотворительного турнира по волейболу. Организатором форума выступает правительство ЯНАО и администрация города Новый Уренгой.

ИСТОЧНИК KP.RU