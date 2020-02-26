2020-02-26T09:37:51+03:00
Экономика

Новый Уренгой в марте встретит Ямальский нефтегазовый форум

В рамках мероприятия пройдут благотворительные акции
Анна Полякова
Поделиться:
Новый Уренгой в марте встретит Ямальский нефтегазовый форум Фото: newurengoy.ruНовый Уренгой в марте встретит Ямальский нефтегазовый форум Фото: newurengoy.ru
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое 12 марта начнет работу Ямальский нефтегазовый форум. Его участники встретятся для обмена опытом по ключевым направлениям хозяйственной деятельности в Арктике. Здесь пройдет обсуждение актуальных тем, таких как – применение предприятиями ТЭК современных технологий в условиях изменения климата Крайнего Севера, как инструмента обеспечения экологической безопасности.

Как сообщили в администрации Нового Уренгоя, в рамках форума пройдет четырнадцатая межрегиональная специализированная выставка «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу». Ее участниками станут более 70 экспонентов из Москвы, Челябинска, Тюмени, Пермиь, Омск и других городов России.

Также в рамках Форума запланировано проведение благотворительного аукциона в поддержку ямальских детей и благотворительного турнира по волейболу. Организатором форума выступает правительство ЯНАО и администрация города Новый Уренгой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24