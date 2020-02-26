На Ямале начались соревнования юных музыкантов

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:23:55+03:00

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В Ноябрьске юные музыканты Ямала соревнуются в знании сольфеджио и музыкальной литературы. Состязания юных теоретиков пройдут с 26 по 28 февраля на базе Детской музыкальной школе № 2 им. В.А. Коха. Участниками IV Окружной олимпиады по музыкально-теоретическим дисциплинам станут 80 школьников.

Повысить интерес обучающихся к музыкально-теоретическим дисциплинам, стимулировать интерес детей к исследовательской деятельности, выявить способных и одаренных учеников – основные цели и задачи олимпиады, отметили в правительстве ЯНАО.

Члены жюри подготовили для северян интересные, в духе современного изучения музыкальных теоретических дисциплин задания. В этом году оценивать работу ребят будут преподаватели-теоретики из Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми.

Возглавит жюри Ольга Шафоростова, лауреат всероссийских и международных конкурсов профессионального и методического мастерства, методист, автор программы по раннему развитию творческих способностей у малышей от 1,5 до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU