Ямальский парламент запустил проект «75 минут памяти»

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:11:15+03:00

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Законодательное Собрание ЯНАО запустило проект «75 минут памяти», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

Акция призвана собрать 75 историй ямальцев о годах войны. Каждый день с 24 февраля и до 9 мая жители региона будут рассказывать истории своих семей, декламировать стихи и читать рассказы военных лет.

Видеоролики с воспоминаниями будут публиковаться на сайте окружного парламента в разделе «75 лет Великой Победы», в также в социальных сетях будут, сообщает пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

- Мы будем публиковать видео, в котором каждый из нас постарается ответить на вопрос «Что значит для меня и моей семьи Великая Отечественная война? Сегодня, когда до Дня Победы остается 75 дней. Это самое малое, что мы можем сделать в память о тех, кого с нами рядом нет» – отметил председатель окружного парламента Сергей Ямкин.

Напомним, президент Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Постановление принято в целях сохранения исторической памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU