2020-02-26T08:54:22+03:00
Общество

Движение по трассе Новый Уренгой – Пангоды восстановлено

Ночью расчистка автодорог еще продолжалась
Анна Полякова
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Движение по трассе Новый Уренгой – Пангоды восстановлено Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОДвижение по трассе Новый Уренгой – Пангоды восстановлено Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Движение по участку автодороги Новый УренгойПангоды возобновилось в обычном режиме. С 20.00 25 февраля посты ГИБДД сняты. Подрядчик ликвидировал снежные заносы и сужения проезжей части.

Напомним, накануне движение автотранспорта из Нового Уренгоя в Пангоды и в обратную сторону осуществлялось только колоннами. Особые условия проезда действовали в связи с непогодой. Ночью расчистка автодорог продолжилась, поскольку метель еще властвовала в районе трассы.

Дорожники рекомендуют планировать маршрут заранее, перед поездкой ознакомиться с метеоусловиями на пути следования, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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