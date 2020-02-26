Движение по трассе Новый Уренгой – Пангоды восстановлено
Движение по участку автодороги Новый Уренгой – Пангоды возобновилось в обычном режиме. С 20.00 25 февраля посты ГИБДД сняты. Подрядчик ликвидировал снежные заносы и сужения проезжей части.
Напомним, накануне движение автотранспорта из Нового Уренгоя в Пангоды и в обратную сторону осуществлялось только колоннами. Особые условия проезда действовали в связи с непогодой. Ночью расчистка автодорог продолжилась, поскольку метель еще властвовала в районе трассы.
Дорожники рекомендуют планировать маршрут заранее, перед поездкой ознакомиться с метеоусловиями на пути следования, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU