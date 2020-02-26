26 Февр. 2020 2020-02-26T08:44:52+03:00

На Ямале установлен еще один соучастник коррупционных преступлений Фото: pixabay.com

В регионе выявили схему махинаций, в которой замешаны сотрудники Росреестра

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На Ямале по уголовному делу о серии коррупционных преступлений, совершенных должностными лицами, установлен еще один соучастник. Мужчину подозревают в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.

В мае 2018 года новый фигурант дела действовал в интересах коммерческой организации, через других посредников передал взятку руководителю Управления Росреестра по ЯНАО и директору ФГБУ ФКП Росреестра по ЯНАО. 5 миллионов рублей предназначались должностным лицам за перевод категории здания из жилого многоквартирного дома в нежилое.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала, что выявлена коррупционная схема, в реализации которой участвовали должностные лица. В настоящее время возбуждено еще одно уголовное дело в отношении выявленного соучастника преступления.

Прокуратура ЯНАО проверила законность возбуждения уголовного дела в отношении мужчины и его задержания. В настоящее время следственная группа устанавливает все обстоятельств совершенных преступлений, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU