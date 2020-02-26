В Новом Уренгое автомобилист сбил ребенка и скрылся

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:25:07+03:00

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В Новом Уренгое неизвестный водитель 25 февраля сбил несовершеннолетнего пешехода. ДТП случилось на улице 26 съезда КПСС в 16.30. Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, управляя неустановленным автомобилем, водитель допустил наезд на ребенка и с места происшествия скрылся. В результате мальчик получил травмы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых два человека травмированы, в их числе один ребёнок. С начала 2020 года в 975 зарегистрированных ДТП погибли 11 человек и 85 травмированы, в их числе 8 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU