Ямальские прокуроры закрыли сайты с сертификатами о знании русского языка

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:34:23+03:00

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По требованию прокуратуры Губкинского заблокирован доступ к сайтам по незаконной продаже документов. Во время мониторинга сети Интернет сотрудники ведомства выявили порталы, где иностранцам предлагались без реального прохождения тестирования поддельные сертификаты о владении русским языком и основ законодательства Российской Федерации.

Вместе с тем, такая информация в открытом доступе в сети Интернет фактически способствует совершению преступлений, за который грозит уголовная ответственность по двум статьям: «Приобретение или сбыт официальных документов» и «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков».

В этой связи прокурор города обратился в суд с заявлениями о признании информации запрещенной к распространению на территории РФ. Суд исковые требования прокурора полностью удовлетворил. В результате доступ к сайтам с запрещенной информацией в настоящее время заблокирован, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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ИСТОЧНИК KP.RU