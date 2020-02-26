Ямальская служба загс рассказала о новшествах в работе

26 Февр. 2020 2020-02-26T06:36:36+03:00

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Ямальская служба загс, одна из немногих в стране, выдает документы по экстерриториальному принципу. Это значит, сегодня обращаться за услугами жители округа могут вне зависимости от своего адреса регистрации. Новшество ввели в октябре 2019 года и вовсю используют.

Замгубернатора, руководитель аппарата губернатора ЯНАО Наталия Фиголь отметила, что услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния – одни из самых востребованных, поэтому повышение их качества, оперативности и доступности для граждан с использованием современных информационных технологий – приоритетная задача.

Руководитель службы Галина Рассадина напомнила, что все органы загс в стране с октября 2018 года работают в Едином госреестре записей актов гражданского состояния. Так, уже сейчас у заявителей появилась возможность получить документы в отделе загс по месту жительства, независимо от того, где зарегистрировано, например, рождение или заключение брака, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU