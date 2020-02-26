26 Февр. 2020 2020-02-26T05:25:51+03:00

Погода на Ямале 26 февраля: кратковременный снег при южном ветре Фото: pixabay.com

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В среду, 26 февраля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем – 3 градуса. Будет пасмурно, снег ожидается во второй половине дня. Ветер южный 9 м/с.

В Ноябрьске -7 градусов, пасмурно, в середине дня – кратковременный снег. Ветер южный 11 м/с.

В Новом Уренгое -6 градусов, пасмурно, вечером пойдет снег. Ветер южный 10 м/с.

В Надыме -6 градусов, пасмурно, снег – в середине дня и поздно вечером. Ветер южный 12 м/с.

В Губкинском -9 градусов, пасмурно, снег. Ветер южный 13 м/с.

В Тарко-Сале - 7 градусов, пасмурно. До обеда пройдет кратковременный снег. Ветер южный 11 м/с.

В Муравленко -7 градусов, пасмурно, в середине дня - снег. Ветер южный 10 м/с.

В Лабытнанги -3 градуса, пасмурно, снег. Южный ветер 9 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU