2020-02-25T15:56:57+03:00
Общество

Салехардцы выбрали место строительства собачьей площадки

Теперь горожанам предстоит определить, какие комплектующие необходимы для нее
Анна Полякова
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Салехардцы выбрали место строительства собачьей площадки Фото: salekhard.orgСалехардцы выбрали место строительства собачьей площадки Фото: salekhard.org
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Жители Салехарда выбрали место строительства площадки для выгула и дрессировки собак, сообщает администрация ямальской администрации.

Голосование на эту тему завершилось на портале «Живём на Севере». На выбор жителям было предложено три возможных места расположения площадки. В течение десяти дней жители выбирали наиболее удачное из них. С преимуществом в шесть голосов жители решили, что площадка должна располагаться в районе фитнес-центра по ул. Подшибякина, д. 56.

В течение ближайших двух недель горожанам предстоит определить, какие комплектующие необходимы для площадки. Рассказать, какой в идеале должна быть территория для выгула собак, можно будет на портале «Живём на Севере» в разделе «Предлагай». Саму площадку планируют построить уже летом 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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