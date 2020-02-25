Салехардцы выбрали место строительства собачьей площадки
Жители Салехарда выбрали место строительства площадки для выгула и дрессировки собак, сообщает администрация ямальской администрации.
Голосование на эту тему завершилось на портале «Живём на Севере». На выбор жителям было предложено три возможных места расположения площадки. В течение десяти дней жители выбирали наиболее удачное из них. С преимуществом в шесть голосов жители решили, что площадка должна располагаться в районе фитнес-центра по ул. Подшибякина, д. 56.
В течение ближайших двух недель горожанам предстоит определить, какие комплектующие необходимы для площадки. Рассказать, какой в идеале должна быть территория для выгула собак, можно будет на портале «Живём на Севере» в разделе «Предлагай». Саму площадку планируют построить уже летом 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU