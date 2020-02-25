Многодетные семьи Надымского района получили полтора миллиона рублей
Общественная организация «Многодетные семьи Надымского района» получила более полутора миллионов рублей на реализацию проекта «Успех каждого». Надымчане стали победителями первого конкурса президентских грантов в 2020 году и обладателем субсидии.
Проект направлен на привлечение детей и родителей к дополнительному образованию, обучение творчеству и развитие памяти. В его рамках в семейном клубе «Город мам» для детей и подростков, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет организовано бесплатное обучение по игре в шахматы, английскому языку, сурдопереводу, лепке, для многодетных мам также проведут мастер-классы по уходу за лицом.
В период реализации с 1 марта 2020 года по 31 мая 2021 года занятия по игре в шахматы и английскому языку будут проводиться в группах, а мастер-классы по сурдопереводу и лепке индивидуально, сообщили в администрации Надымского района.
Добавим, что участие в первом конкурсе президентских грантов от Надымского района приняли шесть некоммерческих организаций, представившие проекты, нацеленные на пропаганду здорового образа жизни, поддержку многодетных семей, развитие спорта, культуры и искусства.
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ИСТОЧНИК KP.RU