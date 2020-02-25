Многодетные семьи Надымского района получили полтора миллиона рублей

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:43:39+03:00

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Общественная организация «Многодетные семьи Надымского района» получила более полутора миллионов рублей на реализацию проекта «Успех каждого». Надымчане стали победителями первого конкурса президентских грантов в 2020 году и обладателем субсидии.

Проект направлен на привлечение детей и родителей к дополнительному образованию, обучение творчеству и развитие памяти. В его рамках в семейном клубе «Город мам» для детей и подростков, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет организовано бесплатное обучение по игре в шахматы, английскому языку, сурдопереводу, лепке, для многодетных мам также проведут мастер-классы по уходу за лицом.

В период реализации с 1 марта 2020 года по 31 мая 2021 года занятия по игре в шахматы и английскому языку будут проводиться в группах, а мастер-классы по сурдопереводу и лепке индивидуально, сообщили в администрации Надымского района.

Добавим, что участие в первом конкурсе президентских грантов от Надымского района приняли шесть некоммерческих организаций, представившие проекты, нацеленные на пропаганду здорового образа жизни, поддержку многодетных семей, развитие спорта, культуры и искусства.

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ИСТОЧНИК KP.RU