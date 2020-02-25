25 Февр. 2020 2020-02-25T14:52:08+03:00

Новоуренгойские школьники побывали в гостях у тундровиков Фото: newurengoy.ru

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Учащиеся средней школы №3 Нового Уренгоя побывали в гостях у тундровиков. Ежегодный выезд школьников в тундру стал уже 15-ым, сообщает администрация города.

В прошлые выходные 10-классники средней школы №3 вместе с педагогами – около 60 человек – побывали в гостях у оленеводов 4-ой бригады совхоза «Пуровский».

Ребят радушно приняла бригада Константина Хатанзеева. В стойбище – 6 чумов. Дети привезли подарки – продукты, сладости. Хозяева угостили гостей чаем. Затем катали детей на оленьих упряжках, дали попробовать метать тынзян. Состоялся мини-турнир по стрельбе из пневматического оружия.

Эмоции от посещения стойбища у школьников остались самые восторженные. В ближайшее время такая же поездка будет организована для местных студентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU