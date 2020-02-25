2020-02-25T13:53:53+03:00
Общество

На Ямал поступила экипировка для переписчиков

В труднодоступных районах перепись стартует уже 1 апреля
Анна Полякова
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На Ямал поступила экипировка для переписчиков Фото: puradm.ruНа Ямал поступила экипировка для переписчиков Фото: puradm.ru
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Для переписчиков населения Ямало-Ненецкого автономного округа поступила первая партия экипировки. В неё входят жилет, шарф, портфель и фонарик. На одежду и предметы нанесена отличительная атрибутика.

Как ранее сообщалось, из-за специфики округа перепись в труднодоступных районах Ямала стартует уже 1 апреля. На начальном этапе её проведут в 46 населённых пунктах. Персонал практически полностью подобран. Что касается основной части переписи, то в остальных российских регионах она стартует 1 октября.

Добавим, что на торжественное открытие Всероссийской переписи населения на Ямал прибудет делегация Росстата, журналисты центральных телеканалов и ведущие блогеры, сообщили в администрации Муравленко.

Между тем, на Ямале проходит конкурс талисманов будущей переписи населения. Автор лучшего изображения получит 60 тысяч рублей. Работа победителя станет лицом Всероссийской переписи населения 2020 года.

Как сообщает Ямалстат, талисманом переписи 2020 года может стать любой объект — человек, животное, растение, предмет. Например, талисманом предыдущей переписи был мальчик в футболке с эмблемой ВПН-2010.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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