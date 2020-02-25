Юные ямальцы отдохнут на весенних каникулах в детском лагере «Снежинка»

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:43:15+03:00

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Во время весенних каникул ямальские школьники отдохнут в тюменском оздоровительном центре «Снежинка». Смена продлится с 22 по 28 марта.

Всего 221 человек из Салехарда, Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, Надымского, Тазовского и Пуровского районов смогут зарядиться здесь энергией, найти новых друзей и весело провести время.

Как сообщает правительство ЯНАО, в первую очередь, принимаются заявки на отдых и оздоровление детей, которые относятся к льготным категориям. Для них заявочная кампания стартовала 22 февраля и продлится до 28 числа. Остальные ямальцы смогут подавать заявки с 29 февраля до момента формирования группы.

Как только заявка отправляется на рассмотрение – место в лагере бронируется за ребёнком. Подать заявку можно только через Единый окружной интернет-портал по организации отдыха и оздоровления детей и молодёжи www.molcentr.ru. Если у кого-то нет возможности воспользоваться интернет-сервисом, можно обратиться в уполномоченные органы организации отдыха и оздоровления детей в своих муниципальных образованиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU