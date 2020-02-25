Ямальским оленеводам выдают флешкарты с полезной информацией

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:06:07+03:00

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Тундровикам Ямальского района выдают полезные флешкарты, которые станут незаменимым источником важной информации. Здесь простые и понятные видеоинструкции на ненецком, свежие данные об изменениях в российских и окружных законах, национальные видеопрограммы, справочники, окружные журналы, книги и даже сказки для малышей. Почти две тысячи файлов вместились в 16 гигабайт.

- Планируем распространять их по тундре несколько раз в год, актуализируя информацию, в рабочих командировках, через бригадиров оленпредприятий, на факториях и рыбацких станах. Уверен, что проект полезный и поможет оленеводам – информации там действительно много, - прокомментировал новшество Андрей Кугаевский.

Флешкарты впервые выдали панаевским оленеводам первой бригады на Хэнской стороне. Теперь после долгих недель отсутствия в населённых пунктах им нет необходимости искать информацию. Важная информация не пройдёт мимо и не забудется, она будет храниться на носителе, в ноутбуках и телефонах оленеводов.

Отметим, подобный проект, правда, на бумажном носителе, был реализован в 2016 году. Напомним, по поручению главы был создан и отпечатан «Справочник тундровика», который успешно разошёлся по тундре количеством тысяча экземпляров и используется во многих семьях оленеводов и рыбаков. Электронная версия «Справочника тундровика», кстати, тоже находится на флешках, сообщает администрации Ямальского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU