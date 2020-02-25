2020-02-25T13:06:07+03:00
Общество

Ямальским оленеводам выдают флешкарты с полезной информацией

Почти две тысячи файлов вместились в 16 гигабайт
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальским оленеводам выдают флешкарты с полезной информацией Фото: mo-yamal.ruЯмальским оленеводам выдают флешкарты с полезной информацией Фото: mo-yamal.ru
Изменить размер текста:

Тундровикам Ямальского района выдают полезные флешкарты, которые станут незаменимым источником важной информации. Здесь простые и понятные видеоинструкции на ненецком, свежие данные об изменениях в российских и окружных законах, национальные видеопрограммы, справочники, окружные журналы, книги и даже сказки для малышей. Почти две тысячи файлов вместились в 16 гигабайт.

- Планируем распространять их по тундре несколько раз в год, актуализируя информацию, в рабочих командировках, через бригадиров оленпредприятий, на факториях и рыбацких станах. Уверен, что проект полезный и поможет оленеводам – информации там действительно много, - прокомментировал новшество Андрей Кугаевский.

Флешкарты впервые выдали панаевским оленеводам первой бригады на Хэнской стороне. Теперь после долгих недель отсутствия в населённых пунктах им нет необходимости искать информацию. Важная информация не пройдёт мимо и не забудется, она будет храниться на носителе, в ноутбуках и телефонах оленеводов.

Отметим, подобный проект, правда, на бумажном носителе, был реализован в 2016 году. Напомним, по поручению главы был создан и отпечатан «Справочник тундровика», который успешно разошёлся по тундре количеством тысяча экземпляров и используется во многих семьях оленеводов и рыбаков. Электронная версия «Справочника тундровика», кстати, тоже находится на флешках, сообщает администрации Ямальского района.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Ямал»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многодетные семьи Надымского района стали обладателями президентского гранта
Новоуренгойские школьники побывали в гостях у тундровиков
Ямальские общественники рассказывают оленеводам о вкладе земляков в Великую Победу
На Ямал поступила экипировка для переписчиков
Юные ямальцы отдохнут на весенних каникулах в детском лагере «Снежинка»
Ямальским оленеводам выдают флешкарты с полезной информацией
После вмешательства прокуратуры в Лабытнанги убрали снег с 18 крыш
Надымского чиновника арестовали за растрату миллионов
На трассу Новый Уренгой - Пангоды автомобили пускают только колоннами
Спикер Заксобрания ЯНАО вручил подарок Дому культуры Харсаима
На Ямале сократилось число контрафакта
На Ямале в выходные пострадали два снегоходчика
В Салехарде под окнами ветерана в День защитника Отечества устроили флешмоб
При пожаре в Новом Уренгое погибли мужчина и женщина
В отдалённых посёлках Ямала обустроят площадки временного накопления мусора
В Лабытнанги в ДТП пострадали два маленьких пассажира
На Ямале работает только один зимник из четырех
На Ямале ожидается усиление ветра до 20 м/с
Уренгойские художники порадуют пуровчан уровнем академического мастерства