2020-02-25T12:50:24+03:00
Общество

После вмешательства прокуратуры в Лабытнанги убрали снег с 18 крыш

Руководителям шести управляющих организаций объявлены предостережения
Анна Полякова
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После вмешательства прокуратуры в Лабытнанги убрали снег с 18 крыш Фото: 89.mchs.gov.ruПосле вмешательства прокуратуры в Лабытнанги убрали снег с 18 крыш Фото: 89.mchs.gov.ru
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Прокуратура Лабытнанги выявила на крышах 18 многоквартирных домов скопление снежных масс, при этом последний раз очистка крыш данных домов производилась в середине декабря 2019 года. Руководителям шести управляющих организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

В прокуратуре ЯНАО пояснили, что согласно Жилищному кодексу России при управлении многоквартирными домами управляющая организация несет ответственность перед собственниками помещений за оказание всех услуг и выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в доме и придомовой территории.

Неисполнение влечет административную ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 3 лет; на юридических лиц – от 250 тыс. до 300 тыс. рублей. Вопросы очистки кровель многоквартирных домов находятся на контроле прокуратуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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