2020-02-25T14:20:04+03:00
Происшествия

Надымского чиновника арестовали за растрату миллионов

Его взяли под стражу на два месяца
Анна Полякова
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Надымского чиновника взяли под стражу на два месяца Фото: pixabay.comНадымского чиновника взяли под стражу на два месяца Фото: pixabay.com
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Заместителя главы администрации Надымского района, обвиняемого в растрате почти трех десятков миллионов рублей, поместили под стражу. Чиновнику предъявлено обвинение в том, что он в 2019 году вступил в преступный сговор с руководителем МУ «Управление капстроительства и капремонта».

В СУ СКР по ЯНАО пояснили, что при содействии руководителя коммерческой организацией в пользу фирмы ушло более 29 миллионов рублей, выделенных из ямальской казны на благоустройство площади массовых мероприятий и бульвара Стрижова в Надыме.

Он стал фигурантом дела о растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере. 23 февраля 2020 года суд рассмотрел ходатайство следствия, поддержанное прокурором, и вынес решение о заключении его под стражу на срок до двух месяцев.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, сообщает региональное ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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