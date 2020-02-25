Надымского чиновника арестовали за растрату миллионов

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:20:04+03:00

Его взяли под стражу на два месяца

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Заместителя главы администрации Надымского района, обвиняемого в растрате почти трех десятков миллионов рублей, поместили под стражу. Чиновнику предъявлено обвинение в том, что он в 2019 году вступил в преступный сговор с руководителем МУ «Управление капстроительства и капремонта».

В СУ СКР по ЯНАО пояснили, что при содействии руководителя коммерческой организацией в пользу фирмы ушло более 29 миллионов рублей, выделенных из ямальской казны на благоустройство площади массовых мероприятий и бульвара Стрижова в Надыме.

Он стал фигурантом дела о растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере. 23 февраля 2020 года суд рассмотрел ходатайство следствия, поддержанное прокурором, и вынес решение о заключении его под стражу на срок до двух месяцев.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, сообщает региональное ведомство.

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ИСТОЧНИК KP.RU