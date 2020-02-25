Спикер Заксобрания ЯНАО вручил подарок Дому культуры Харсаима

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:39:00+03:00

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Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин в ходе рабочие поездки в Приуральский район побывал в посёлке Харсаим на 25 заседании районной думы четвёртого созыва. Оно прошло в новом здании Дома культуры. От имени депутатов окружного парламента спикер вручил сельскому ДК подарок.

Он пояснил, что в адрес ямальских депутатов поступила просьба оказать содействие в покупке информационного табло для Дома культуры. Парламентарии решили поддержать замляков и купили новый телевизор, который установят в фойе здания.

Кроме того, работники организации провели для Сергея Ямкина обзорную экскурсию по новому зданию Дома культуры. В нем расположились кабинет для проведения различных кружков, кабинет хореографии, две зоны для размещения выставок, библиотека с детской зоной и тремя пользовательскими местами с выходом в интернет, гримерная и концертный зал, сообщает Заксобрание ЯНАО.

- Видно, что Харсаим получил новое дыхание. Приятно, что наши национальные поселки не стоят на месте и развиваются, – подытожил Сергей Ямкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU